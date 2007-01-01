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Обнинск

Жители Обнинска просят отключить отопление

Дмитрий Ивьев
23.04, 16:45
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Очередная жалоба 23 апреля появилась на странице губернатора.

- Батареи не просто тёплые, они обжигающие! – рассказал житель наукограда. - Ожидать какого-то иллюзорного похолодания до +10 и три недели вариться в аду? Это издевательство над людьми! И всё это время за наш счёт отапливать улицу! Если кто замёрзнет, можно обогреватель включить.

Вот как прокомментировали ситуацию в администрации города:

- В связи с прогнозом о похолодании и возможных осадках, дата завершения отопительного сезона пока не определена. К сожалению, уменьшить температуру на теплоносителе нельзя из-за технических особенностей оборудования. Как только станет известно о точной дате, мы сразу же сообщим об этом на нашем сайте.

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