Жители Обнинска просят отключить отопление

Очередная жалоба 23 апреля появилась на странице губернатора.

- Батареи не просто тёплые, они обжигающие! – рассказал житель наукограда. - Ожидать какого-то иллюзорного похолодания до +10 и три недели вариться в аду? Это издевательство над людьми! И всё это время за наш счёт отапливать улицу! Если кто замёрзнет, можно обогреватель включить.

Вот как прокомментировали ситуацию в администрации города:

- В связи с прогнозом о похолодании и возможных осадках, дата завершения отопительного сезона пока не определена. К сожалению, уменьшить температуру на теплоносителе нельзя из-за технических особенностей оборудования. Как только станет известно о точной дате, мы сразу же сообщим об этом на нашем сайте.