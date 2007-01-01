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Обнинск

Последняя весенняя ярмарка пройдет в Обнинске

Дмитрий Ивьев
23.04, 16:16
0 268
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Торговать будут в субботу, 26 апреля, на парковке в районе дома №240 на проспекте Ленина, сообщили в городской администрации.

Ярмарка пройдет с 9:00 до 16:00.

Следующий раз торговцы там соберутся только 27 сентября.

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