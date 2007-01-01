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Обнинск

В Балабаново провалился люк

Дмитрий Ивьев
23.04, 12:50
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Фото: РИЦ Боровского района.
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Опасная ситуация возникла у дома №6 на улице Гагарина, сообщили 23 апреля в РИЦ Боровского района.

О дыре в бетонной плите рассказали местные жители.

В администрации города заявляют, что ремонтные работы уже проводятся.

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