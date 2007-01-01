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Обнинск

Жителей Обнинска предупредили о грозах

Дмитрий Ивьев
23.04, 14:35
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Погода может испортиться уже вечером 23 апреля, рассказали в МАУ «Благоустройство».

Обнинск грозят затронуть грозы и ливни, которые идут на Москву.

Температура воздуха 24 апреля понизится на 5-7 градусов.

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