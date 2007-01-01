В Обнинске пожилой водитель «Рено» умер за рулем
В Обнинске пожилой водитель «Рено» умер за рулем
Стали известны подробности о ДТП, которое произошло утром 23 апреля в районе дома №70 на проспекте Маркса.
По предварительным данным, у 69-летнего мужчины, управлявшего автомобилем «Рено Дастер», случился приступ. Он потерял сознание, зажав педаль газа.
В итоге машина врезалась в припаркованные автомобили «Форд» и «Джили», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Водитель «Рено» умер. Другие люди в аварии не пострадали.