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Обнинск

В Обнинске пожилой водитель «Рено» умер за рулем

Дмитрий Ивьев
23.04, 14:23
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В Обнинске пожилой водитель «Рено» умер за рулем

Стали известны подробности о ДТП, которое произошло утром 23 апреля в районе дома №70 на проспекте Маркса.

По предварительным данным, у 69-летнего мужчины, управлявшего автомобилем «Рено Дастер», случился приступ. Он потерял сознание, зажав педаль газа.

В итоге машина врезалась в припаркованные автомобили «Форд» и «Джили», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Водитель «Рено» умер. Другие люди в аварии не пострадали.

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