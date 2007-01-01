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Обнинск

Дом сгорел в Калужской области

Дмитрий Ивьев
23.04, 08:20
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел вечером во вторник, 22 апреля, в селе Бор Жуковского района.

Огонь полностью уничтожил деревянную постройку.

По данным спасателей, никто из людей не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

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