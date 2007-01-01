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Обнинск

В Обнинске стало меньше безбилетников в автобусах

Статистику 22 апреля опубликовало муниципальное предприятие, занимающееся перевозками в городе.
Дмитрий Ивьев
22.04, 14:45
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В январе без оплаты проехали 105 535 человек – это 11,85% от общего числа.

В феврале было 99 814 - 10,84%.

В марте насчитали 76 914 безбилетников - 8,87%.

- Процент кажется небольшим, но, если оценивать в денежном эквиваленте, речь идёт о миллионах рублей, - подчеркнули в «Обнинском городском транспорте». - А эти средства могли быть направлены на закупку запчастей для автобусов, обновление материально-технической базы «ОГТ» и т.д.

Перевозчик выступает за увеличение размера штрафа.

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