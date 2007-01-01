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Обнинск

В Обнинске за неделю провели 39 субботников

Дмитрий Ивьев
22.04, 12:40
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Такие данные назвали на планерке в администрации наукограда.

В порядок приведены территории городских кладбищ.

На этой неделе должен пройти 41 субботник.

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