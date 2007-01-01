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Обнинск

В Обнинске начался сезон клещей

Дмитрий Ивьев
22.04, 12:03
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Об этом 21 апреля сообщили на планерке в администрации.

За прошлую неделю к врачам обратились два человека.

Всего по Калужской области было 9 случаев.

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