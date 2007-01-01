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Обнинск

В Обнинске снизилась заболеваемость ОРВИ

Дмитрий Ивьев
22.04, 11:10
0 192
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За минувшую неделю пациентов стало на 20% меньше, чем за предыдущую семидневку.

Об этом сообщили на планерке в администрации города.

Внебольничной пневмонией заболели 8 человек.

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