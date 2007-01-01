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Обнинск

В Обнинске отложили открытие проезда по улице Красных Зорь

Дмитрий Ивьев
22.04, 14:19
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Во вторник, 22 апреля, комиссия проверила восстановление дорожного покрытия на участке строительства нового магистрального хозфекального коллектора на участке от улицы Победы к улице Мира.

- Здесь выполнено бетонирование и последующее асфальтирование дороги. К качеству этих работ у комиссии претензий не было, и в принципе проезд можно было бы открыть уже сегодня, - рассказали в филиале РИР. - Но МАУ «Благоустройство» также попросило нас заменить железобетонные элементы дождеприемников ливневой канализации, которые находятся вблизи от зоны производства работ. Мы уже начали замену, она займет несколько дней; повторно комиссия выйдет на этот участок 28 апреля.

Также в конце недели завезут слой плодородной почвы, чтобы восстановить зеленую зону.

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