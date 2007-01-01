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Обнинск

Жилой дом с гаражом сгорел в Калужской области

Дмитрий Ивьев
22.04, 08:01
0 372
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Около 13:00 в понедельник, 21 апреля, пожар произошел в деревне Михайловка Жуковского района.

Огонь полностью уничтожил постройки.

Среди людей пострадавших не было, рассказали спасатели.

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