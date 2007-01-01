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Обнинск

На шести улицах Обнинска проведут ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
22.04, 09:08
0 358
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Работы запланированы на период с 21 по 25 апреля, сообщили в администрации города.

В порядок должны привести улицы Жукова, Мира, Королева, Курчатова, Лесную и Северный въезд.

График могут скорректировать из-за погоды.

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