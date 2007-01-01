+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Балабаново останется без воды на ночь из-за аварии на водоводе
Новость дня Обнинск

Балабаново останется без воды на ночь из-за аварии на водоводе

Софья Фирсова
20.04, 00:03
0 408
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Жителям города Балабаново предстоит пережить ночь без воды. Сегодня при проведении дорожных работ по расширению трассы М-3 подрядная организация «Автодора» повредила центральный водовод. Об этом сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

На месте аварии работают представители подрядчика и аварийная бригада Калужского Водоканала. Водозабор отключен. Ремонтные работы продлятся всю ночь и, как ожидается, завершатся к утру с полным восстановлением водоснабжения.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlU5ejNuZXdMcXpqWExXMFIxc0F3N1E9PSIsInZhbHVlIjoiTHNZdGVTV21idnpFQW90a2xXTHBnUUFUR3pEWEZkVUEyYzZ2M3lxS3JEUDhqMmIwK1p3dk5HZ05Ibi9PUGxPNURJamJSZ29ZNlFCMkxmRnQ5ZUFOUmZ4MURHMzV3aUVDRVhlbk9YN3BIa1hoR0MyYTQ1YjJ1bjBiejhKZmcxUW5TOStuREhpVFVmUHNhM05zcHh0QVdQUWVwcTFhLzhoYU42b0hsNnFpY1JPNkVKa2ZjZkprUWRObFRua08zUFlOUnhRZTJDL0xtcnZhT0xMcGJ5MHFNb2svU3B3VUxLcEZPcnBnWEkra3E2SWZLSDJVSm1HcjFMRU80QnQ4YUZ1UFVRWlV6TFF4TS80WGpZQ0VMNkNBZnJHeU5hRlNCS250T3JHOExtaG5iQ3Z4OEF6UE5YVS9WWHNDVmRNcFc0UGRoQk0rcDZ1S3RJR2FJVUxDdFhkNWUxUHlxeWRORmQ2NEllbWlyZFJUUjJvN1pBdUlYaHhIem9XcGxHNXRQcm5ubElUZ0NKZXlRblc0NjBPaU1uOTU0NmpvbWM5RXB3V0IyZCtnOUQ0bnk0eUM3K3VLL21pQ2NqQVRYQjRhaUI3RyIsIm1hYyI6IjlmNzRmOTc2OTZhMDBkMTQ0OTBjMDZlNTA1ZTdlMTk0OTEyMDc3NWFkM2Y4NjM1ZjFlYmQxYTZhZDk3OWNjYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZIVXRFc3JEYXdjb1BnR3g0VnlsdFE9PSIsInZhbHVlIjoiUk9MWW4xR3JTL2hBNjB0UHFTQXFMZUdRSllsOUZJMlArZ0JXb0ttMDRWNk1MeGQ0Rm1ZY3dFRDhyZjRCNjhtcDBhbFNUdkwrckJJSmU5b21zaTVYRWJRVHp6WnJBdWZYNWh3em5vclhuV0diN1UzZ3VvMDhiQWNTNVF4Y1Zvc1dVUkZIUENxcm5yNVZuUm1YYVFXTXlYaElPTFNUcGZNQ3d4T25RbDNRQVk3K3liTlNTejBockhiS01SeUkxQzZLL1g5WVNGZGZQN1Vud0ZNWlVGbjh5MzlMRUxSZmt6RHZtbU1BK1ZNTGxaa1k3ZGlMbWx0SlFURXpGUEZSR21vcHpsdDRRY2o2SXBMdnV3QnlLMUxUcjN1djFMWWgzUncwd2E4VXpzeTRXUENKR1Z5OVFFd2ZEanVYcUp4L0NYZ3pGMnFMWXVLZVp3OXBvSkdabHExWEZiejdJUmQvS2ZBMFNmd2FQWGdEOHllbjFDWm9CL0NQaS9VVHhVUFRnTXNnK0lYT2JUOXZuZmw5SkVZNlJUSGphOFFUVFZ0QVQ1Zm9KT0p0NDdKZWZRK05SL2x3ejJrLzlKT01hRStvc3V5Mm1YSEZvcmM1MWpCZytkZGpXZXlWMVFMeGR3WEJsWHFZc0dEZngyeGF1TG9idnFXSUJLSXdoRFU1RnJjUHAyR0xTRlF4aUFSRTNtazRNVnBHWllNU2V0WTQwQWxoSkhXNm5SeC81WUIrMmZ1dy9YZzROZFJhdHIyQzBjSHl5eWxzSlcxcnRzTDVQQ2JHc244M3JjVnhDWkxBZEp0L2xGZFgwRjZ0TFlLRmFFTFhVTlhYZk1nZDJ0L2RlZmVFVE11YiIsIm1hYyI6IjM5NGJlMWY4ZTQ4ZTgxNjNlODMyYjg3ZGRkNDFjNGI4M2M5MzQ5NDAyMDRkMTA1NDAwYjgyN2RjYzAxMWQxNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+