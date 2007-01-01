Балабаново останется без воды на ночь из-за аварии на водоводе

Жителям города Балабаново предстоит пережить ночь без воды. Сегодня при проведении дорожных работ по расширению трассы М-3 подрядная организация «Автодора» повредила центральный водовод. Об этом сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

На месте аварии работают представители подрядчика и аварийная бригада Калужского Водоканала. Водозабор отключен. Ремонтные работы продлятся всю ночь и, как ожидается, завершатся к утру с полным восстановлением водоснабжения.