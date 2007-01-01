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Обнинск

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» проведет учения для новичков в Обнинске

Софья Фирсова
18.04, 09:12
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В субботу, 26 апреля, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» приглашает всех желающих присоединится к отряду на полевое обучение ДПСО. Мероприятие состоится в Обнинске и предназначено для тех, кто хочет принимать участие в поиске людей, сообщили сотрудники спасательного отряда.

Участникам расскажут про поиск, как на него попасть, покажут оборудование и познакомят с основами поисковой работы. Обучение начнется в 10:00, продлится около четырех часов и будет проходить на свежем воздухе.

Всех волонтеров ждут на проспекте Ленина 153, на парковке за Олимпом. Координаты: 55.114805, 36.577312.

Форма одежды: крепкая высокая обувь, теплая и удобная одежда.

Рекомендуется взять с собой термос с горячим напитком и перекус.

Для участия в мероприятии обязательно регистрируйтесь по ссылке.

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