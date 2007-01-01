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Обнинск

Дача сгорела в Жуковском районе

Дмитрий Ивьев
17.04, 19:50
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Пожар произошел около 12:30 в четверг, 17 апреля, в деревне Раденки, сообщили в калужском МЧС.

На территории местного СНТ огонь уничтожил деревянный дом.

Обошлось без пострадавших.

Причины возгорания пока не называются.

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