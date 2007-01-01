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Обнинск

В Обнинске провели несколько субботников

Городская администрация сообщила, где прошли работы 16 апреля.
Дмитрий Ивьев
17.04, 14:45
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В частности, субботники провели детский сад «Солнечный» и школа №5.

Также мусор собирали на проспектах Ленина, Маркса, улицах Гагарина и Победы.

Всего было собрано более 50 кубометров.

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