+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск За сутки Протва прибавила 79 сантиметров
Обнинск

За сутки Протва прибавила 79 сантиметров

Дмитрий Ивьев
17.04, 14:00
0 250
Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Данные из Спас-Загорья в четверг опубликовало региональное ГУ МЧС.

Сейчас вода в реке находится на отметке 270 сантиметров от уровня гидропоста.

До опасных ситуаций Протва должна подняться еще на пять метров.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjgvSm01VlphVFNRcnhZZU1UQ0hXWWc9PSIsInZhbHVlIjoicHh5cVFCTmtqOVZEZUQzL081elNBRy85S1JSaC9kSjZ6NUpqQi9vQ05TVW91K3lCN29Ydy9iWm5GUzNpMTRENE5xWGkxOVBXS1RGNHVWTVpuSDFaYkZtbXd4WDB2aTh3Q0JSSjBLRVdhdVE4Q2RoSitlMjFGSlpZV0cyMkQxNHRKUWo1TTZBd0lhUEJZSEJBOWxJY3BNbjNYVTY2OS94c1ZHcmdhNTBJYkMxalZBb2RFaVl1cmp2T2R1bWxVM3EyczcxZERkUHpKdUZIamltSjFCK2hoU3hKc3gzbW1Bc3pwVmMxNFpXcUxoRmdUTlhDRGo0VXh4OE84ZTVyVTh3dDZqOFFyN0FjeTdaUUViWmd5Ui96UU1mTzZLK2V6c29qRHNFVU1uY0hNdm1NQVVsQVdDcHdudzloaU1MWGZkTWVqM1hqQzlFR1FlUVA4enhNLzNTYXlkamgrb3U1a1N2dCt6bmpSM2grOGJVYTd1dGZUNTJJQ0o3NTl3NmxaU3pBVG1sV0pqeUI5Q2J6b2FneFlOdTZBOW5VemlKMEp6alhudm94dElaOFdxemxaaFM2Y3g2SmhSRUkwN2E2OGczaCIsIm1hYyI6ImZkMGFlOGY2NTcxZjUyM2RiZDQzOWJlMjI5NGMyZTg0YTJiYjk0YWFiMzhmZjE3YWNlOTYzZWJlNzc5MjJiNTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJNOC9QTlRTZDZkNDl3TGtmNUZ0NkE9PSIsInZhbHVlIjoibWlGRnl4TTZrNW1aVFdLU2Y5dFZhNlRxajJGbFJNL3cxNHMzRTJGWDhQeTV3cXdxaE9rcTNScHg5M1hjRDJHVHViSXQwV3BrWnk0bmFuZ0hmWEhrL0lHVkRqQkZWTnZVYW51a2JxREhmbUNnS0FtdEhmYmRqNHUxNnNnRGlXbk50bi9JNzBuMzBIYUZrUTdidFZrbXp5Si83dXJUeVA4NVA1VkFiZ1NTL3dSYVRlVGhJK0ZmMlByRUdTUVJhd1JzeFRablR0aHpac0lncEhpaXZ4ZFNLbkgwSmp1R3dQTDQ2byt5b25hWDdaM0VDVnJvKzI3aXpETEg3bzBFUE40aXJEUFBYTTNORHdYb2hpc3dDK2NVVEtkOGRNalBpSTdtMERjVDdNTVNHZUEwSzdiYkdERnBGUlhGTmZpYWZnZTlvSW9SR0tKTHF6SmtDZEc4aHNsdXJTaXVCL3hlK2JzUHVXNElHaE5PNUQrbEdiUlh4djZOWTB6V2NFRy9zczdZNU5tRlkvM0tQVzdKMTZka3ZQV1I1Q1RpZGQzcUc3TWh4YW95ZytEM2J4MEo0U1VSK0VLTTBlazZMdHVHZjJXelo1cUJub2xJSXJnajBWelAyb2xiMW1SNytzWEtWTHZEa2ZiRW5qV2RGSkpoZjhEZFRoaXBLMnZZTzdVeFhmVkhMUW1hTmRoQlcxTThBQktoVUxlQ0ozT29pSU1laVoyc3dQWGdxNEVpM2tFeldadDZmOWVHTEs3b0tGRnVEbm8vRUJrVFBpWXFrUDhhejdYbW1NcjExazkyYmhObktEME9VTjFoYUduNHRQdGxSMGh1NFJ4cVM4RDVwYkFRaGVZcSIsIm1hYyI6ImQxYTU0NzY3YzBiZmIzNWZjOTEzNjZmNTQ4ZjQ3N2MwODlmOTk5YzAyYjBlNzAyNWJlZmEzZWM1MTgyMDFhYWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+