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Обнинск

Волейболисты «Обнинска» проиграли второй матч финального тура

Дмитрий Ивьев
17.04, 14:36
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Наша команда 17 апреля проиграла ВК «Оптикэнерго-Мордовия» со счетом 2:3 (22:25, 20:25, 25:22, 25:21, 15:13).

Третий матч на групповом этапе обнинцы проведут в пятницу.

Соперником будет клуб «Тамбов».

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