Благоустройство сквера на улице Жолио-Кюри в Обнинске начнут до мая
Об этом 17 апреля сообщил и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.
Работы будут вестись по национальному проекту «Жилье и городская среда».
- Рассмотрели текущую ситуацию по Наукоградским маршрутам, - сообщил также по итогам совещания Лежнин. - Проект будет реализован в два этапа. Он направлен на создание удобных пешеходных маршрутов за пределами города. Это не только повысит туристическую привлекательность Обнинска, но и сделает городскую среду комфортнее для жителей.