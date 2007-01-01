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Обнинск

Благоустройство сквера на улице Жолио-Кюри в Обнинске начнут до мая

Дмитрий Ивьев
17.04, 12:03
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Об этом 17 апреля сообщил и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

Работы будут вестись по национальному проекту «Жилье и городская среда».

- Рассмотрели текущую ситуацию по Наукоградским маршрутам, - сообщил также по итогам совещания Лежнин. - Проект будет реализован в два этапа. Он направлен на создание удобных пешеходных маршрутов за пределами города. Это не только повысит туристическую привлекательность Обнинска, но и сделает городскую среду комфортнее для жителей.

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