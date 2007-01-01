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Обнинск

В Обнинске начали обновлять разметку

Дмитрий Ивьев
17.04, 11:33
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Работы проводятся, в частности, на улице Мира.

Фото опубликовал и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

Разметку наносят работники МАУ «Благоустройство».

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