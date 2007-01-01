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Обнинск

В Боровске сгорела баня

Дмитрий Ивьев
17.04, 10:11
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Около 5 утра в четверг, 17 апреля, пожар произошел на улице Хрусталева.

Огонь уничтожил деревянную постройку.

Обошлось без пострадавших, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины возгорания пока не называются.

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