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Обнинск

В Обнинске переключили часть реконструированного Северного водовода

Дмитрий Ивьев
17.04, 09:01
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Его общая протяженность 3,5 километра. На первом этапе заменили 1970 метров трубы, которая идет от Вашутинского водозабора в сторону улицы Кабицынской.

- Теперь вода на этом участке идет в город по новым полиэтиленовым трубам, - рассказали 17 апреля в филиале РИР. - И в целом система водоснабжения города, хотя впереди еще много работ по реконструкции, уже стала надежнее: на этом участке больше не будут происходить утечки.

Также ведется второй этап реконструкции: уложено 435 метров новых труб из 1170. На третьем этапе будет еще 540 метров.

- Полностью мы завершим реконструкцию Северного водовода этим летом, - говорится в комментарии коммунальщиков.

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