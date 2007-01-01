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Обнинск

В Обнинске орудовал курьер мошенников с Дальнего Востока

Полиция сообщила 17 апреля о задержании 25-летнего мужчины.
Дмитрий Ивьев
17.04, 09:46
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По версии следствия, телефонные мошенники обманули пожилую женщину. Она собрала 420 тысяч рублей наличными и отдала приехавшему курьеру. Вскоре того поймали.

Мужчина приехал в Калужскую область с Дальнего Востока специально для этой работы. Из 420 тысяч он оставил себе только 1000 рублей, а остальное отправил на счет работодателя.

Сейчас проверяется причастность мужчины к другим таким преступлениям.

По статье о мошенничестве ему грозит до шести лет колонии.

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