В Обнинске орудовал курьер мошенников с Дальнего Востока

Полиция сообщила 17 апреля о задержании 25-летнего мужчины.

По версии следствия, телефонные мошенники обманули пожилую женщину. Она собрала 420 тысяч рублей наличными и отдала приехавшему курьеру. Вскоре того поймали.

Мужчина приехал в Калужскую область с Дальнего Востока специально для этой работы. Из 420 тысяч он оставил себе только 1000 рублей, а остальное отправил на счет работодателя.

Сейчас проверяется причастность мужчины к другим таким преступлениям.

По статье о мошенничестве ему грозит до шести лет колонии.