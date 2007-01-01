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Обнинск

В Обнинске убрали еще 50 кубометров мусора

Дмитрий Ивьев
16.04, 15:21
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Администрация города 16 апреля сообщила, где прошли субботники.

В порядок привели территории на улицах Жукова, Гагарина, Красных Зорь, Энгельса, проспектах Маркса и Ленина.

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