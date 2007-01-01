+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Балабаново убрали незаконную рекламу
Обнинск

В Балабаново убрали незаконную рекламу

Дмитрий Ивьев
16.04, 14:44
0 276
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Прицеп с установленным на нем баннером увезли с улицы Московской.

После жалоб местных жителей собственник земельного участка все убрал.

Об этом 16 апреля сообщил начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBMb1YwUEw2QmYzdXloSVZEVjdUdXc9PSIsInZhbHVlIjoiczBMMUhOaXlqR0RnMVNscERJUlFnanIwb0VVcVB1bWJsMHRXWEwxNWlPbjNCMEFHMTZaMXFmMnhmSEdwcUJ1ZTNjY3lpL1ExS1RRT2kzSFdqRS9QSlVZZlNCMlV2QXc0THAvcVAycUZlZGMrZUlBSGtjQ1prdUEralREd3UxajEralJEQm5kYU9BeVpjcXNpWmhINzRRMHVUa0dnOUFYVERYbHhqUHJrQkRmRmQwcFIxRDlaOVpETS9iV0dtTDJJYm9KZ3YxQ09za2g3eVFVaHdOaklzeUJkbXBSTnF3N3hZY1lUejdsYjdlR24wS2NsSEFCQlZjM3RVOVZ5TnNaVjV6RkNNamU2MGFLSGNiVGszU1VaaVBzclpFdXNLQlpLdnpwK2dKNk4yOWY5TjkxbVByZy9QM1RLNUJtd1RjdmNVdXIvdTB1VHEzcysrNWRhV3FTcVhUU1RtMmV4UHJVMmpKRERaa3c4S05DaFNQc1JJWUxOR3k0V1cvRmRWRFNmSnlvb1llclE2dnpqdjg5VVlrR3R3Wi9PM0xrUHZUUVR0QnJOT3BFVGdKNXBxZ2ZaejhydnBETUw0TnZnY05IVSIsIm1hYyI6ImFmNzhlNmQzZTcxMTZjYjAxYzZlNmRmOGFlYzM5NzdmNGJhNTdkNjcyMDkzMGJmOTEyZGE3NmQxZmZlNmRiNzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkgzWEhSaGxHQnVaZ296cllPdWd1MHc9PSIsInZhbHVlIjoiQ3Q5bFAyWm5wUitRMWlEWldHVHVERUpkNnp0M0U5WTYvK1ZubDVkeWF4RE4vMFgvaUJ2MTYyTzNXMXl0WHFmSUovVjlQeWpSd21KT0o0QkRlc3V6V2crdXRXbUI2UU9MOUlGNFdiRUJqNEl2SmVYOVBxNk9YUUhnWEZaajFNU0FpMVlSZFYzaWpQQWhGYWkrZEFjWW5ySEtERk45QksvNDg4ODByU2lzdTFGYXBhRlpkYnZwR1B2SWp3NzFWTzVqTGxpWWMyZ2hvQy9jN2d4TStwaXowNzUxUFhLb1VkRnZhcDJPSWZSZGtWWXRKYjdaWElYd1RTenE5RXZidFV0bnJwUzNON1BCMElDekNLUVRoVWticWRPYzNkQThkT2lVSmtjak5mSFN5SkpYZzltTStBRU1ScnNlWjJVSWUrN1lqZThQbDlMMkI3MndtcUo4Rmt6LzJ3dS9lSTVDMzE4REw2UzEwTXRTNC84MThaakN4YW5Ld2xPeU5qcDVjUi9GUExMU3BYbk9RRTVZeklFaEV4NGlFdTlZR2dwTnBiZHFXVyszWFp4S1VvZ1NDbnpJRUlsV1BDMFVwRzhEd3dwR3ZaVWZLVEREQ1I1VmE1OU9IUEN3REdvK1ZjVHhndm95cjlITG5EWUsvbStzZFFMR0pMSW1pMlN3L2k1cW41SmVqaTZ5UEUrc1ZuaXdZclROSEhJcmpmV3JqcTdsV1ZhdnJsa0dIWUdmY2NzaDRobGdnQkx5WlZDWFlLdjlZMTRGRmhBYUVHRXc4cFVIcW4yTk54R3diSjJHL3YyUCs1VmZIUkZEaGIwSGVnUkd6eVFwOWN5Vi9reUsvZkh4QlUwNiIsIm1hYyI6ImFhNWM0NDViZTYxNTY4YzIzMzkxZmRiYTI4Mzg0NzNiYzJlNjFlNzkxZWY0NTE2MDhiZDllOGEwYmJmMGZiYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+