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Обнинск

В Обнинске отключат радио и телевидение

Дмитрий Ивьев
16.04, 14:14
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Профилактические работы запланированы на 21 апреля.

С 1:00 до 10:00 не будут работать телеканалы первого и второго мультиплекса.

В это же время прервется эфир радио «Вести».

С 5 до 10 утра отключат «Радио России», а с 6 до 10 утра – радио «Маяк».

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