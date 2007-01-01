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Обнинск

В Обнинске фонтан на улице Победы откроется 1 мая

Там сейчас ведётся реконструкция.
Дмитрий Ивьев
15.04, 17:16
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- Капитальный ремонт фонтанного комплекса на ул. Победы проходил 10 лет назад, за это время его элементы износились, - рассказали во вторник в администрации города. - Чтобы фонтан оставался безопасным, красивым и продолжал радовать жителей города, было принято решение о проведении ремонтных работ.

Специалисты восстановили облицовочную плитку вокруг фонтана и покрытие из брусчатки, смонтировали новый бордюрный камень, заменили доски на скамейках и обновили буквы на памятных табличках.

Работы планируется завершить к 1 мая – в этот день состоится запуск обновлённого фонтана.

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