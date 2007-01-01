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Обнинск

Житель Обнинска потерял сбережения, поверив девушке из соцсетей

Мужчина получил сообщение от незнакомки с предложением познакомиться.
Дмитрий Ивьев
15.04, 15:26
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У них завязалась переписка.

Девушка рассказала, что любит театр, и предложила вместе сходить на спектакль. Также она прислала ссылку на оплату двух билетов стоимостью 9000 рублей.

Обнинец ввел данные своей карты, но с сайта пришло уведомление, что оплата не прошла. Через несколько минут перезвонил мужчина, который от имени сайта рассказал, что для возврата денег нужно продиктовать номер карты и секретный код.

После этого девушка перестала выходить на связь, а с карты списали 93 000 рублей.

Полиция ведет расследование уголовного дела о мошенничестве.

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