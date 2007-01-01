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Обнинск

В Обнинске снизилась заболеваемость

Дмитрий Ивьев
15.04, 12:40
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За минувшую неделю выявлено 132 случая ОРВИ и два случая коронавируса.

Об этом 14 апреля сообщили в городском Собрании.

Также врачи подтвердили 12 внебольничных пневмоний.

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