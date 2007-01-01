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Обнинск

В Обнинске пройдет субботник возле усадьбы «Бугры»

Дмитрий Ивьев
15.04, 11:53
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Жителей наукограда пригласили на масштабную уборку, которая запланирована на субботу, 19 апреля.

Приходить нужно к 11:00, сообщили в администрации города.

Место сбора: около входной группы со стороны Верхнего Комсомольского пруда.

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