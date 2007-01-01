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Обнинск

В Обнинске возобновят субботники

Дмитрий Ивьев
15.04, 11:43
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На этой неделе пройдет 39 уборок, сообщил 14 апреля и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

- Из-за непогоды весеннюю уборку пришлось временно приостановить, на этой неделе активизируемся и проведем 39 субботников, - подчеркнул чиновник.

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