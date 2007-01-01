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Обнинск

В Обнинске пройдут учебные сборы для десятиклассников

Дмитрий Ивьев
15.04, 10:39
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Они запланированы на конец апреля.

406 юношей будут осваивать тактическую медицину, управление БПЛА и строевую подготовку.

Такое же количество девушек научат оказывать первую медицинскую помощь и плести маскировочные сети.

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