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Обнинск

В Обнинске уже 1200 детей записали в первые классы

Дмитрий Ивьев
15.04, 09:33
0 282
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Прием заявлений начался с 27 марта.

- Записаться в первый класс можно через Госуслуги или лично, обратившись в школу по месту прописки, - рассказал 14 апреля и.о. главы администрации наукограда Вячеслав Лежнин.

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