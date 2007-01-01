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Обнинск

Технопарк Обнинска пополнили четыре новых резидента

Дмитрий Ивьев
14.04, 11:00
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Они получили одобрение экспертного совета, сообщил 14 апреля замгубернатора Калужской области Владимир Попов.

В их числе разработка «Экзоскелет», которая не только усиливает физические возможности человека, но и повышает эффективность труда, а также снижает риск травматизма. Система «Левеон», являющаяся проектом автоматизированного управления данными в различных сферах — от логистики до космических характеристик. «Центр дистанционного управления БВС» — оборудование для круглосуточного контроля и координации беспилотников с использованием ГЛОНАСС. А также Nastene — социальная сеть для общения и вдохновения.

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