Технопарк Обнинска пополнили четыре новых резидента
Они получили одобрение экспертного совета, сообщил 14 апреля замгубернатора Калужской области Владимир Попов.
В их числе разработка «Экзоскелет», которая не только усиливает физические возможности человека, но и повышает эффективность труда, а также снижает риск травматизма. Система «Левеон», являющаяся проектом автоматизированного управления данными в различных сферах — от логистики до космических характеристик. «Центр дистанционного управления БВС» — оборудование для круглосуточного контроля и координации беспилотников с использованием ГЛОНАСС. А также Nastene — социальная сеть для общения и вдохновения.