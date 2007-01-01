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Обнинск

В Обнинске школьников отправили на дистанционное обучение

Дмитрий Ивьев
14.04, 09:58
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Большое количество заболевших ОРВИ зафиксировано в одном из классов школы №6, сообщили 14 апреля в региональном управлении Роспотребнадзора.

Детей перевели на дистанционное обучение.

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