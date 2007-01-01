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Обнинск

Баня сгорела в Калужской области

Дмитрий Ивьев
12.04, 06:16
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел вечером 11 апреля в деревне Комлево Боровского района.

Горела постройка на улице Кольцевой.

По данным спасателей, обошлось без пострадавших.

Причины возгорания устанавливаются.

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