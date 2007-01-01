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Обнинск

В Обнинске фиджитал-центр построят в 2026 году

Он появится в Заовражье.
Дмитрий Ивьев
11.04, 15:25
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Для изучения опыта делегация из администрации наукограда побывала в фиджитал-центре в Смоленске.

- Планируем в 2026 году на территории Заовражья в Обнинске оборудовать на территории объекта поле для мини-футбола, площадку для стритбола и зону для воркаута, а также возвести там модульное здание с зонами для компьютерных и консольных игр, виртуальной реальности, оснащенными современным оборудованием. Все пространства комплекса нового поколения подключим к системе, которая позволит органично объединить классический и цифровой спорт в единую увлекательную активность, - рассказал и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

В этом году запланированы подготовительные работы.

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