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Обнинск

На трех улицах Обнинска пройдет ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
12.04, 17:00
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Работы запланированы на 14-18 апреля, сообщили в администрации города.

В порядок должны привести улицы Кабицынскую, Заводскую и Маршала Жукова.

График могут скорректировать из-за погоды.

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