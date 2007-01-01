+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске водитель на летней резине не успела затормозить и сбила женщину
Обнинск

В Обнинске водитель на летней резине не успела затормозить и сбила женщину

Дмитрий Ивьев
11.04, 12:24
0 644
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло утром 9 апреля в районе дома №114 на проспекте Ленина.

По предварительной информации, 39-летняя женщина за рулем «Хавала» не учла дорожные условия и сбила 32-летнюю жительницу наукограда, которая шла по переходу.

Пострадавшую отвезли в больницу.

Машина была на летней резине, уточнили в полиции.

Водителей, которые уже успели переобуть машины, просят пока воздержаться от поездок.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxIMHpSNHZuSFZKNUhEaVNSbVVlaXc9PSIsInZhbHVlIjoiOTQxSVhTM3V0c0dFQUlJeFlzNUpqeDdPekxvdzlCazBuellOZTVYYXRGNHdZVWIvL0VnSnY3NC9Md01aRnJJeWJNaUJZL1FsejcxazlFWGJPd2RCQjg2cWJEUlVucDE2Z05pYTEzZ29zcnE5bzBsYXRZa0h4RGRyYmZhQXQzbStFRlBWd3ZkSW10Y3JVUDRzbTZ1OTVBR21pYU5xSXgyNElEcUw2ekpoUUZPS3VBZmoyMk5Oczl1N2hnNkNyeUtNLzNZUWNtWS9FQmt6ZE9EcWQwYUdhc051T3BSTGM5UGlSZlQ1K09WbXJDZ2RXYlp6VVErWmR5UTZ2NC9YVkZQZnZmSHVSa2EzSktCYkYwYXJVa2FEV2JZa0RwTlRPZE5NdDFieU95UVZGdlhDM09OTVI0ZUNrNlM0RXozOG9rNE5wVHdvbitUUGRKemJaWHhLZTFBTm5nRDNEV2V3NWdockpGTVhPNFdGeERBeTExZVUrWjFDQzJnOThqdDRJRlNGOUpHbE1xMjZzNUZVZmszMmhEMmN6S2huY3QyWXZzL0s2ZVNabnZYc0FHK1JCdkVZb2tMN1JwaVE0dnB1c1hYVyIsIm1hYyI6ImRiYjAxYmE3YjUwZTM4NGRlZGEwMTJhMTBjNDIxNjYwMGVhMDdkZDg5ZDMwYjA0ZDdiZjUzMjFmOTkyN2NiOTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBIaTEzNWYxblZNVCswU2tzbG1OUEE9PSIsInZhbHVlIjoiV3lTRHlwRThRTzV6OGhobjNsVmE2RzNGQklCcUVmOTZwNlBDd3NLeVBMbnR5SUo5UkF0Wk9VaXUzdDBrbHhPYWdYbVQxWlFuZ1lOcjF3S1JOQUFpaUpEQncvVTFFcFdOamp1djRvS0R5Q2loOTdIU2dmZXFuRDArRmRDU0pPUll3dCtZNlRqcFRaN2hDeHE5Qk9ySXlXNFNWMEhnNnBKMzFxMjFsanVPZFlwRFZHNWR4NzJTZ2JSaWlIYXJWeitGQmJqMnZLNUNxSExFNkRFR1h2UzhSclNQa0tSSmZWWmdPTi9BbUprWUtURkVOL2I0SUlGaS8zaFpWT2V3TXlnZEJFMk1oK2dFSzhPTXlad2RMYXZONTRSWEdlSjBwTkwyWWs1bEROaStEMFVScCtXdVhJcVlJdGp1MzdQcGw3eHFSTytWOUZCcEVDZWZ4bXVtcEUxMzNnVkNQTThVWGdZY2UvQXkyYzJyNWM5dWhaYmhHQlU4K2JUV2MwbUlIRWNyQUdBNGVkQXRScEVCOUpnWnhxYjZzL2RHdjdmQkt5TXhjb0R5QlZ4YzdCSWt6MkJENVBZSk0wWmlHNFEybDJYRjZqWTFBYldndkJtSlEzL1lMRDhrREJSVzhxOTVKbjlUY1lkQmJSR0NNU0hXazlzZmREMjN1YWVFVHlqUmRha0RoNHRZWnM1RnRPY3RFZUVaOTBiaiswNlROZk56ZWYrS0NkN25oQkc0NG9hQzU1K2wrcy9iRXlTcXFrbXdpd2MvbDFUWmd3T3NuYVlZa3UxbWFmUTVkc1JNbUk0NElaYTlCMWZSTWhSdFhqVDVESTVURjVlZVFBVTBWTnEvZEJkaCIsIm1hYyI6IjM2YmU4MzllODcxMzE0NmMwYzZlNTY1ZTBhYzYwNDg3YWY3OTM4MWNiM2Y5MDgzYTU5OGIwYjg3MzVjNjg3MWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+