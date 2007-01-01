В Обнинске водитель на летней резине не успела затормозить и сбила женщину

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло утром 9 апреля в районе дома №114 на проспекте Ленина.

По предварительной информации, 39-летняя женщина за рулем «Хавала» не учла дорожные условия и сбила 32-летнюю жительницу наукограда, которая шла по переходу.

Пострадавшую отвезли в больницу.

Машина была на летней резине, уточнили в полиции.

Водителей, которые уже успели переобуть машины, просят пока воздержаться от поездок.