На улицы Обнинска выехали автобусы, украшенные к 80-летию Победы

В пятницу, 11 апреля, об этом сообщили в администрации города.

- Обнинск активно готовится к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, - прокомментировали в администрации. - К этой масштабной работе присоединились предприятия и организации города, в том числе и Обнинский городской транспорт.

На городских маршрутах уже можно увидеть пять автобусов, украшенных георгиевскими лентами и символикой 80-летия Великой Победы.