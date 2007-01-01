+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск На улицы Обнинска выехали автобусы, украшенные к 80-летию Победы
Обнинск

На улицы Обнинска выехали автобусы, украшенные к 80-летию Победы

Дмитрий Ивьев
11.04, 10:26
0 314
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На улицы Обнинска выехали автобусы, украшенные к 80-летию Победы

В пятницу, 11 апреля, об этом сообщили в администрации города.

- Обнинск активно готовится к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, - прокомментировали в администрации. - К этой масштабной работе присоединились предприятия и организации города, в том числе и Обнинский городской транспорт.

На городских маршрутах уже можно увидеть пять автобусов, украшенных георгиевскими лентами и символикой 80-летия Великой Победы.

Новости по тегу
день победы праздник 9 мая
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlKQ2s2ZHRLWDAwL08xYmd1cWdOY0E9PSIsInZhbHVlIjoiNEdKWUNaVGJidVplVlNua0RNUCt0citJZmxNU01KL3RGZVZ5bUFXejBNS2NneTJFdk1LaC9seFdoYTArZTNPb2RiMGVVMk0zdiswbDdpK0ZGZi8yRVpIdHJyVjVGSkhTZzJqL2lhOHBlWFpvcGNlQndvZTZFSW1CV0w0M3F4ZnpvVFg3VGpreUkvNG9aWHNGU3dTdnlsYUI4RTY2ZkU1ell2cjlocnFvdGxOUGIwSGhGM1d6UmcxMjF2NDVydjBmaHU3Z00vNVZFdjJBTUlUVkZVc0ZUa0JtdVJBRE15NkVkRHlDZGlVTEQrcklVbE5DTXRRanNWSVFYOEo2UEFiUU5FQjdJZzZ1RHZiNlhWUEduVG5PK1Q5eDQ5UWxwT080YThHeS90Sk52UEJzd3BFTXVmeVpqL0psZkh0allOc01rV0ZnTG9ZRFI2eU1QcXpNQWQ5ZWFaTkJCQ215Tzd6ZGlnZmlsaEVIQXl5blMyZ2JUUXlhTlM3eXZDUmJpb05KUUxRYkVyOUk1MEQvMjEyZkhSeG9aUTFZUjIzMW1hMmF1UjZrRW1ZNW9uVGlSci9kenhya1dpbnU4V0NVOUpYRiIsIm1hYyI6IjJmNDM5ZDg2OWM4Yjc2YTMzNjY0MTRkYjAwZmFhODRmMzNmMmU1ZDg4YThmZTYxNDc5ZjU4MWZlNTZhYTBkMzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVra01ZTlR0VVFMaG8zclBSN0gxc2c9PSIsInZhbHVlIjoiS3oxYXFaZ0JGMDRVR0UzM28wVS83UDhXRHROcTNpcWtLWjRsbmdVWldieUtpM3JLK1FMdm1MT1l1eENOQnhQeXoxcW1SNUF4ZnNaTlhVc2EvOUc4RG4yMlJlNGVIbHlyVVlOWUFPUitRUERpUEdSOVg5WXdaMFk5bkQydFN0TGJSZ2xPQ1p3MmU1SXErWVU3NFVqc2Zzbmo3enlNSTVyMFZtT0JtZ3lhelpHMG0rVE9oQThvQktqb29rcG1GY21NYVhrUVplWGFYN3Q0YzRRS3phejNPOXlGWTFrWHdzMEl6ZkViWVd4ZlpZcjNOVzZrMlZlNUxvLy9qTXVpUURQS2piSU04ZnFLdW5mcnhZRzRIUmdhWWp5dkZCMnVSem5tTmJxZmVPM0xWeit4VlpDTW54Yk1DTXhoWXNyaFd3MkIzSWFBN0ZkOEM1WFNKaDdZTzBNeDllWHN6ZHU4L3Z4Wk56dWticTdyRk44RG90eEJzbEJtNk9odzh0aTJEeXpWSVhyM1Z0U084UG96VzU0S0tSUHMrMUQrSGhSVUMyNjJZcXRIcXJXMkZtR1dwRWdOYzF6b0w0azBta2R4NHA2WTE1UmViZzV1TEdRWjFqbjNwbkZQU1Z0UXoxbTlBMHJTeXRncjNrVlpJb2VMSmZSeW9vekczTU9WWUVIRXUrRW5jd0pLdVNMSFkvRlNRbUhDdVdaY3dOcTJIMGdUdHBva040N3h6T3F6THVDV2FDblE3K1FFa0paNFU5U0YzeWV6Y3MxQWxzVU5zSG9KeUo3N3dxWnJJeExCZHQ1blhVcEh5NU5LQ1h3ZHBJV1VYWU56eGNYVkV3d0JoNmNjRWtsTSIsIm1hYyI6IjRlOTVhYzhlNGE4MzYwZTk1ODUyZTA2ZTg0NjIwNjJlMDU5ZmQxOTMzODdlNjM0MzZlNWQ1ZTA3MjgxNTdhODkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+