Обнинск ждут проблемы с напором воды

В городе продолжается реконструкция Северного водовода.

На данный момент завершилась прокладка труб на первом этапе реконструкции - это 1970 метров трубы, которые идут от Вашутинского водозабора в сторону улицы Кабицынской.

Сейчас выполняется переключение со старого участка водовода на новый.

- Для этих работ нам потребуется остановить Северный водовод с 23:00 13 апреля по 16 апреля, - заявили в филиале РИР. - В этот период на верхних этажах по отдельным адресам в 38, 39, 40, 40а, 45 районах и Студгородке в часы максимального водоразбора возможно снижение давления холодной воды. После завершения переключения на этом участке водовода вода пойдет в город уже по новым трубам.