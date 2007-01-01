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Обнинск ждут проблемы с напором воды

В городе продолжается реконструкция Северного водовода.
Дмитрий Ивьев
11.04, 08:54
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На данный момент завершилась прокладка труб на первом этапе реконструкции - это 1970 метров трубы, которые идут от Вашутинского водозабора в сторону улицы Кабицынской.

Сейчас выполняется переключение со старого участка водовода на новый.

- Для этих работ нам потребуется остановить Северный водовод с 23:00 13 апреля по 16 апреля, - заявили в филиале РИР. - В этот период на верхних этажах по отдельным адресам в 38, 39, 40, 40а, 45 районах и Студгородке в часы максимального водоразбора возможно снижение давления холодной воды. После завершения переключения на этом участке водовода вода пойдет в город уже по новым трубам.

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