Полиция рассказала подробности о стрельбе в Калужской области

Региональное управление МВД прокомментировало инцидент на улице Поленова в Обнинске.

Все началось с того, что прохожий заметил в салоне автомобиля пьяного мужчину. Он обратился к находившимся недалеко инспекторам ДПС.

Когда те подошли к машине, водитель вышел из нее и направил в сторону полицейских предмет, который был похож на пистолет.

- Нарушитель игнорировал неоднократные законные требования полицейских о прекращении противоправных действий, - заявили в УМВД. - После предупреждения о применении оружия, госавтоинспекторы произвели предупредительные выстрелы в воздух. Гражданин продолжил проявлять агрессию в сторону полицейских. Тогда, применив боевые приемы борьбы, госавтоинспекторы задержали мужчину и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Оружие задержанного отправили на экспертизу.