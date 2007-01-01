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Новость дня Обнинск

Полиция рассказала подробности о стрельбе в Калужской области

Дмитрий Ивьев
10.04, 16:54
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Региональное управление МВД прокомментировало инцидент на улице Поленова в Обнинске.

Все началось с того, что прохожий заметил в салоне автомобиля пьяного мужчину. Он обратился к находившимся недалеко инспекторам ДПС.

Когда те подошли к машине, водитель вышел из нее и направил в сторону полицейских предмет, который был похож на пистолет.

- Нарушитель игнорировал неоднократные законные требования полицейских о прекращении противоправных действий, - заявили в УМВД. - После предупреждения о применении оружия, госавтоинспекторы произвели предупредительные выстрелы в воздух. Гражданин продолжил проявлять агрессию в сторону полицейских. Тогда, применив боевые приемы борьбы, госавтоинспекторы задержали мужчину и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Оружие задержанного отправили на экспертизу.

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