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Обнинск

В Обнинске готовятся к открытию фонтана на улице Победы

Дмитрий Ивьев
10.04, 13:57
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Эта тема обсуждалась на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Победы.

Как рассказал и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин, специалисты приступили к ремонту и покраске лавок, замене бордюра.

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