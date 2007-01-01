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Обнинск

В Обнинске запустят ночные автобусы на Пасху

Дмитрий Ивьев
10.04, 11:31
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Христиане будут праздновать этот праздник в ночь на 20 апреля.

В Обнинске запустят автобусы, на которых жители смогут добраться домой после служб в храмах, сообщили в «Обнинском городском транспорте».

  • 03:40 – отправление от остановки «Кончаловские горы» по маршруту: Кончаловские горы — пр. Ленина — ЖК «Олимп» — Белкинский овраг — ул. Гагарина — пр. Маркса — ул. Энгельса — ул. Курчатова — гост. «Юбилейная».
  • 03:10  - отправление от остановки «Музыкальная школа» по маршруту Музыкальная школа — ул. Энгельса — проспект Маркса — ул. Гагарина — Белкинский овраг — ЖК «Олимп» — проспект Ленина — гост. «Юбилейная» — Промплощадка (по необходимости).
  • 03:10 – отправление от остановки «Универмаг «Центральный» по маршруту Универмаг «Центральный» — ОУС — Коробейники — ИМР — ЦИПК — 4 школа — маг. «Малыш» — гост. «Юбилейная» — Парк культуры — ДК ФЭИ — пл. Бондаренко.

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