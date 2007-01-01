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Обнинск

В Обнинске открылась выставка «Генерал погоды»

Дмитрий Ивьев
10.04, 11:39
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Экспозиция в Музее истории города посвящена 115-летию со дня рождения ученого Евгения Федорова, который заложил фундамент современных направлений гидрометеорологической науки.

В музее можно увидеть фотографии, документы, личные вещи академика и гидрометеорологические приборы.

- Был рад поделиться экспонатами для выставки – книгами Евгения Константиновича и редкими почтовыми марками, - рассказал 9 апреля и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин. - Приглашаю всех жителей Обнинска посетить выставку и узнать много интересного о судьбе и трудах Евгения Федорова.

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