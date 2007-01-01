В Обнинске открылась выставка «Генерал погоды»
Экспозиция в Музее истории города посвящена 115-летию со дня рождения ученого Евгения Федорова, который заложил фундамент современных направлений гидрометеорологической науки.
В музее можно увидеть фотографии, документы, личные вещи академика и гидрометеорологические приборы.
- Был рад поделиться экспонатами для выставки – книгами Евгения Константиновича и редкими почтовыми марками, - рассказал 9 апреля и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин. - Приглашаю всех жителей Обнинска посетить выставку и узнать много интересного о судьбе и трудах Евгения Федорова.