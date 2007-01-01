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Обнинск

В Обнинске проложили три километра нового магистрального коллектора

На сегодня выполнено 20 проходок и 19 камер, сообщили 9 апреля в администрации города.
Дмитрий Ивьев
09.04, 14:13
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- Старый коллектор превысил сроки эксплуатации, его замена стала необходимой мерой, - говорится в официальном комментарии. - Новый же будет обеспечивать более эффективную и надёжную работу системы водоотведения.

Строительство коллектора ведётся методом микротоннелирования. В проложенный горизонтально под землёй тоннель с помощью проходческой машины укладываются трубы.

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