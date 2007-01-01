В Обнинске проложили три километра нового магистрального коллектора

На сегодня выполнено 20 проходок и 19 камер, сообщили 9 апреля в администрации города.

- Старый коллектор превысил сроки эксплуатации, его замена стала необходимой мерой, - говорится в официальном комментарии. - Новый же будет обеспечивать более эффективную и надёжную работу системы водоотведения.

Строительство коллектора ведётся методом микротоннелирования. В проложенный горизонтально под землёй тоннель с помощью проходческой машины укладываются трубы.