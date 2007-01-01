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Обнинск

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Обнинске в День космонавтики

Дмитрий Ивьев
09.04, 10:30
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Торговать будут в субботу, 12 апреля, с 9:00 до 16:00, сообщили в администрации города.

Продавцы разместятся на парковке в районе дома №240 на проспекте Ленина.

Водителей просят не оставлять машины на остановках и проезжей части.

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