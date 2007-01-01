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Новость дня Обнинск

В Калужской области ребенок провалился в заполненный водой подвал

Дмитрий Ивьев
09.04, 11:19
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Фото: прокуратура Калужской области.
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Инцидент произошел в недостроенном доме в городе Белоусово Жуковского района, сообщили 9 апреля в прокуратуре региона.

- В ходе проведённой проверки выявлены нарушения при консервации объекта незавершенного строительства, заключающиеся в непроведении мероприятий по ограничению свободного доступа к объекту, в том числе для детей, - прокомментировали в ведомстве.

Нарушения поручили исправить исполняющему обязанности главы администрации города Белоусово.

С упавшим в подвал ребенком сейчас все хорошо. У него не было травм.

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