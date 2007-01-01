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Обнинск

В Малоярославце сгорел гараж

Дмитрий Ивьев
09.04, 09:25
0 326
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Пожар произошел около 6:30 утра в среду, 9 апреля, на улице Калужской, сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал в результате происшествия.

Причины возгорания уточняются.

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